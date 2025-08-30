Salvatore Esposito: “Napoli? Sarà un crescendo, per poi goderci una Champions League dalla media difficoltà”

L’attore napoletano Salvatore Esposito, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre. “Sono piacevolmente colpito da questo Napoli. Col Cagliari non sarà facile, ma ormai ha fatto quello step che lo porta a non sottovalutare nessuno. La preparazione di Conte è molto pesante, dura, ma col Sassuolo abbiamo preso pali e traverse, con diverse azioni a ripetizione e senza subire nulla. Sarà un crescendo, per poi goderci una Champions League dalla media difficoltà, con delle trasferte molto belle ma anche con una qualificazione che resta alla portata. La trasferta di Manchester è proibitiva, ma contro il Tottenham e non ho visto il grande City di una volta. Il Benfica può essere un’avversaria complicata, ma il Napoli ha i giocatori per fare i punti che servono almeno per la qualificazione ai playoff. In ogni caso credo che la dimensione del Napoli che ha acquisito in questi anni debbano farci propendere sempre per il campionato. Per questo mi aspetto una Champions divertente senza caricare il Napoli di chissà quali aspettative. In campionato l’Inter resta più avanti perché, oggettivamente, ha una rosa del valore di 200 milioni in più rispetto al Napoli e per 50 milioni di spesa in più di monte ingaggi. Detto questo credo che negli undici in campo il Napoli se la giochi alla pari con l’Inter. Il mercato del Napoli è stato ottimo, se non ci fosse stato l’infortunio di Lukaku e avesse completato la rosa con Elmas, un centrocampista e un terzino destro, io avrei dato 9 al mercato del Napoli. Con l’infortunio di Lukaku e con l’arrivo dei ‘soli’ Hojlund e Elmas darei comunque un ‘8’ al mercato, perché è stato di altissimo livello. Era complicato prendere giocatori più forti negli undici titolari, è stato fatto con De Bruyne. Non abbiamo peraltro ancora visto il vero Kevin, non è ancora al massimo della forma, ma ha numeri e classe che in serie A possono fare la differenza. E poi tutti stanno secondo me sottovalutando Lucca: io penso che farà bene, poi vedremo a fine anno quanti gol e quanti assist avrà fatto”

