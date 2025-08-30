NewsCalcioIn Evidenza

Napoli Primavera-H.Verona 0-2, un’altra sconfitta per i ragazzi di Rocco

By Simona Marra
Il Napoli Primavera è stato sconfitto dal Verona per 0-2. Goal di Akale e Martini. L’Hellas Verona di conseguenza ha adesso 4 punti in classifica, grazie alla prima vittoria dopo un pareggio e una sconfitta, mentre il Napoli è alla seconda sconfitta consecutiva restando fermo a 3 punti.

 

 

NAPOLI: Ferrante, Colella, De Luca, Gambardella, Nardozi, De Chiara, Raggioli, Borriello, Prisco, D’angelo, Olivieri
A disposizione: Pugliese, Cimmaruta, Garofalo, Smeraldi, Palomba, Anic, Torre, Camelio, De Martino G., De Martino S., Esposito
Allenatore: Dario Rocco

HELLAS VERONA: Castagnini; Feola, Kurti, Popovic; Martini, Szimionas, Peci, Pavanati, De Battisti; Vermesan, Akale
A disposizione: Raccanello, Grassi, Garofalo, Soragni, Vapore, Murati, De Rossi, Albertini, Tagne, Mussola, Casagrande
Allenatore: Paolo Sammarco

