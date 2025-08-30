Napoli-Cagliari 1-0, le pagelle del match

La seconda della Serie A 2025/2026 degli azzurri si conclude con il risultato di 0-1. Il match sembra bloccato, e la porta del Cagliari stregata: ma è Anguissa, al minuto 94 e 43, che salva Conte e compagni nella serata dell’arrivo in Italia di Rasmus Hojlund.

Napoli-Cagliari, le pagelle e i top. Anguissa: 7

A diciannove secondi dalla fine, non fallisce la palla del destino che il dio del pallone gli consegna tra i piedi. Porta lui nell’Olimpo. Dà le cadenze al gioco del Napoli che però sono troppo lente. Va a prendere Deiola in fase di prima pressione, per poi scalare rapidamente se il Cagliari dovesse superare la linea. Alza ulteriormente il suo baricentro rispetto alla gara con il Sassuolo e cerca con maggiore costanza l’aggressione al corridoio interno.

Napoli-Cagliari, le pagelle e i top. Politano: 7

Una gara che lui interpreta con puntiglio ma i suoi lampi che sono il suo marchio difabbrica arrivano solo nel finale e illuminano ogni cosa. Appena prende lui il volo, decolla il Napoli. Si posiziona tra Obert e Luperto alla ricerca degli spazi per provare l’assist con la conclusione. Sempre ordinato.

Napoli-Cagliari, le pagelle e i flop. De Bruyne: 5.5

Gli viene chiesto di essere collante e cerniera, innesco e fantasia ma non è particolarmente ispirato. Grande pressing azzurro si schiera quasi da numero 10, andando a cercare lo spazio alle spalle di Lucca e degli aggressori dell’area di rigore per cercare l’imbucata nella linea che diventa a cinque del Cagliari quando il Napoli attacca. Adopo e Zappa si alternano su di lui e nella ripresa svanisce (dal 35’ st Lang 6: pochi secondi e sfiora il gol per errore in disimpegno dei sardi. Si piazza larghissimo a sinistra,nel 4-3-3.

Napoli-Cagliari, le pagelle e i flop. Lucca: 5

Poco fumo e pure poco arrosto. Il duello con Mina è fisicamente notevole: il centravanti è più autorevole nell’andare a chiedere palla e soprattutto a destare il movimento verso l’area di rigore. I movimenti non sembrano ancora collaudati, soffre nella ricerca della posizione giusta

Napoli-Cagliari, le pagelle e i flop. Arbitro Bonacina: 6

Dirige con stile anglosassone, si fa capire a gesti, non ferma il gioco ogni due minuti ma qualche volta, come nell’intervento di Anguissa su Idrissi si fa “richiamare” da qualche collaboratore. A volte potrebbe essere più severo, soprattutto con le perdite di tempo dei calciatori del Cagliari. Zappa non è cattivo su McTominay ma è un intervento che ferma una possibile azione assai pericolosa: era già stato ammonito al 5’ per un intervento in ritardo su Spinazzola. Però nel primo tempo c’è davvero poco da rimproverare all’arbitro di Bergamo: attento, diligente. Il primo giallo italiano di De Bruyne è per uno step on foot su Prati. Però si riscatta nella gestione dei tempi di recupero: 5 minuti nella ripresa, non solo per i tanti cambi ma anche per gli atteggiamenti ostruzionistici dei calciatori sardi. In ogni caso, una serata che ha gestito bene, anche con l’ausilio di La Penna al Var.