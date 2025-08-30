Massimo Orlando: “Conte deve migliorarsi in Champions League”

Nel corso dell’appuntamento con Maracanà sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Massimo Orlando. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

“Il vero obiettivo del Napoli è ancora lo scudetto, Conte è già un grande ma deve migliorarsi in Champions League. Sa che ha una buona squadra, ma deve cercare di giocarsela fino alla fine, con la consapevolezza che ci sono stati grandi investimenti e De Laurentiis non sarebbe contento di vedere il Napoli uscire al primo turno.

Adesso in Europa cresca e speriamo quest’anno possa essere competitivo anche lì”.