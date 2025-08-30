NewsCalcioIn Evidenza

Massimo Orlando: “Conte deve migliorarsi in Champions League”

By Emanuele Arinelli
0

Nel corso dell’appuntamento con Maracanà sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Massimo Orlando. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

 

Factory della Comunicazione

“Il vero obiettivo del Napoli è ancora lo scudetto, Conte è già un grande ma deve migliorarsi in Champions League. Sa che ha una buona squadra, ma deve cercare di giocarsela fino alla fine, con la consapevolezza che ci sono stati grandi investimenti e De Laurentiis non sarebbe contento di vedere il Napoli uscire al primo turno.

Adesso in Europa cresca e speriamo quest’anno possa essere competitivo anche lì”.

Potrebbe piacerti anche
News

UFFICIALE – Decibel Bellini, il ritorno della voce del Maradona.

News

Luigi Sepe, ex Napoli: “Credo sia giusto che lui sia il titolare”

News

“Lucca in questo momento è in una situazione delicata”

News

“Io penso che Caprile sia più forte sia di Meret che di Milinković-Savić”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.