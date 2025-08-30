CalcioNapoliNews

Mainoo: potrebbe essere lui il last minute per chiudere il cerchio

By Gabriella Calabrese
0

Potrebbe trattarsi del classico colpo last minute. Ne scrive Il Mattino. L’interessato e monitorato è il centrocampista dello United, Kobbie Mainoo: Il Napoli proverà a regalarsi anche un ultimo colpo last minute. Il nome di Kobbie Mainoo è concreto. Il club azzurro ha chiesto informazioni per la sua cessione, ma la risposta dello United è stata altissima. Oltre i 50 milioni per la cessione. Una cifra che ovviamente nessuno mette in conto a Napoli. Ma si sta alla finestra fino all’ultimo momento”. Non è detto che il giocatore non possa arrivare in prestito, negli ultimi momenti del mercato. L’alternativa è Brescianini, ma è una pista che si è complicata.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Elmas ritrova il Napoli come l’aveva lasciato: scudettato

Calcio

Hojlund, operazione da 45 mln: ora le visite mediche

Calcio

Avviso ai tifosi: uscita Tangenziale di Fuorigrotta chiusa alle 21.30

Calcio

La “nuova” voce del Maradona potrebbe essere “vecchia”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.