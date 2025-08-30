Mainoo: potrebbe essere lui il last minute per chiudere il cerchio

Potrebbe trattarsi del classico colpo last minute. Ne scrive Il Mattino. L’interessato e monitorato è il centrocampista dello United, Kobbie Mainoo: “Il Napoli proverà a regalarsi anche un ultimo colpo last minute. Il nome di Kobbie Mainoo è concreto. Il club azzurro ha chiesto informazioni per la sua cessione, ma la risposta dello United è stata altissima. Oltre i 50 milioni per la cessione. Una cifra che ovviamente nessuno mette in conto a Napoli. Ma si sta alla finestra fino all’ultimo momento”. Non è detto che il giocatore non possa arrivare in prestito, negli ultimi momenti del mercato. L’alternativa è Brescianini, ma è una pista che si è complicata.

