Luigi Sepe, ex Napoli: “Credo sia giusto che lui sia il titolare”

Luigi Sepe, ex portiere del Napoli oggi svincolato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

“Ballottaggio Meret-Milinkovic Savic?

Alex ha dimostrato di essere bravissimo nella gestione, anche quando fa un errore si rimette subito in carreggiata. Ha portato due scudetti al Napoli e bisogna sostenerlo perché è un grande giocatore. Credo sia giusto che lui sia il titolare, ma si giocheranno tante partite e tante competizioni. Conte saprà chi scegliere a seconda delle partite, è un allenatore top a livello italiano ed internazionale.

Per me Milinkovic ha un calcio più fluido, ma Meret è bravo ugualmente coi piedi. Si sta adattando col tempo ma ha anche altre caratteristiche. Deve esserci una sana competizione, tranquillità e soprattutto non si deve attaccare sempre Alex al primo errore. Milinkovic sa che il suo collega è un portiere forte, così come potrebbe incappare in problemi fisici che magari ne mineranno la titolarità. Poi al termine della stagione, quando saprà il numero effettivo delle sue presenze, tirerà le somme su quante partite avrà giocato e capirà se ne vale la pena oppure no“.