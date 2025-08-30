“Lucca in questo momento è in una situazione delicata”

L’ex attaccante di Bari, Entella e Sampdoria Francesco Caputo ha parlato ai microfoni di Radio Marte del match di questa sera fra Napoli e Cagliari. Le sue parole riportate da TuttoNapoli.net e Tuttomercatoweb:

Factory della Comunicazione

“Ogni partita ha le sue difficoltà. Sicuramente il Cagliari, secondo me, a differenza del Sassuolo, è quella squadra un po’ più, tra virgolette, rognosa. Penso che vorrà fare una partita di battaglia e quindi sicuramente non sarà facile per il Napoli. Però penso che per la prima in casa del Napoli ci sarà tanta attesa, ci sarà un sapore diverso.

Hojlund è un giocatore diverso da Big Rom e anche da Lucca, perché è uno che attacca gli spazi, gioca in profondità, è un giocatore che si sa muovere in area di rigore.

Sicuramente è un profilo interessante. Lucca forse troppo in fretta si è ritrovato a essere il punto di riferimento in questo momento del Napoli. Conoscendo Conte avrebbe fatto, senza il ko di Lukaku, un altro tipo di percorso, in modo da inserirsi nei meccanismi, nelle idee e nella mentalità di Conte e del Napoli con i tempi giusti. Lucca in questo momento sicuramente è in una situazione delicata, perché ora si sente l’attacco del Napoli sulle proprie spalle. Per me deve vivere tutto questo in modo sereno e cercare di dare il massimo”.