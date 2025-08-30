NewsCalcioIn Evidenza

Lorenzo è ancora li che aspetta, non ha smesso di pensarci

By Simona Marra
Tutto inutile eppure ci spera ancora. La sua attesa è da record, niente l’ha scoraggiato. Estenuante l’estate di Insigne, comunque da raccontare.

A giugno, come sottolinea il CdS, ha iniziato a sperare nella Lazio per ritrovarsi in campo con Sarri. Oggi siamo al 30 agosto, il mercato chiuderà lunedì, e Lorenzo non ha smesso di pensarci. Del tutto inutile, stando ai blocchi della Lazio e alle parole pronunciate da Fabiani ad agosto: «Più suggestione che altro. Noi abbiamo riconfermato Pedro e lo farei per altri dieci anni, è un uomo spogliatoio e un professionista dentro e fuori dal campo. Ma io voglio andare alla scoperta di giovani elementi e non di trentenni».
Insigne è ancora lì che aspetta, davvero sarebbe disposto ad aspettare gennaio? Da svincolato può trovare squadra anche dopo il gong di lunedì, finora ha messo in stand-by ogni proposta. Sarri ci aveva parlato, ma non c’è mai stata un’apertura da parte della società. Insigne non si arrende. Il suo manager ha avuto un contatto con Lotito e i prossimi giorni chiariranno se l’attaccante, sul mercato dopo l’addio al Toronto, firmerà per qualche club o rimarrà nella lista dei parametri zero.
Il blocco di mercato della Lazio è sempre attivo e solo a gennaio la società potrà acquistare. Ad oggi potrà chiudere acquisti solo cedendo e alle stesse cifre. A meno che Lotito da qui a settembre non riesca ad abbattere i costi, ad aumentare i ricavi, riuscendo a rientrare nei parametri dell’indicatore legato al costo di lavoro allargato e a sbloccare il mercato totalmente.
