LIVE- Napoli-Cagliari la prima in casa da campioni d’Italia, graditissima sorpresa Starace

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Con un post tramite i propri profili social, il Napoli ha ufficializzato che giocherà con la maglia azzurra.

Gli arbitri

Sarà Kevin Bonacina a dirigere la gara al “Maradona”, match della seconda giornata di campionato di Serie A, in programma oggi, sabato 30 agosto: l’arbitro della sezione di Bergamo sarà coadiuvato da Christian Rossi (La Spezia) e Khaled Bahri (Sassari). Matteo Marcenaro di Genova è il quarto ufficiale di gara. Federico La Penna di Roma 1 e Daniele Paterna di Teramo saranno rispettivamente Var Avar.

Napoli-Cagliari: le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, De Bruyne, Anguissa, McTominay; Lucca.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho, S. Esposito; Borrelli.

Torna la Serie A al Maradona, sempre contro il Cagliari, una gara che evoca ricordi piacevolissimi per gli azzurri. Ma oggi sarà tutt’altra partita, altro campionato, altri calciatori. Il Napoli però vuole centrare il secondo successo di fila prima di andare alla sosta. Pochi dubbi di formazione per Conte, l’11 iniziale dovrebbe essere lo stesso di Sassuolo. Il pronostico della vigilia vede gli azzurri favoriti, ma in Serie A non esistono partite facili. Come in ogni partita, il napolionline.com sarà lieto di raccontarvela con il live testuale della gara.