LIVE- Napoli-Cagliari, finisce il primo tempo. 0-0 al Maradona

Premi f5 per aggiornare la pagina

Factory della Comunicazione

FINE PRIMO TEMPO

45′ 1 minuto di recupero

45′ OCCASIONE NAPOLI! McTominay riceve palla in area, calcia forte. Caprile respinge in corner.

42′ LUCCA! Destro rasoterra dalla distanza, Caprile lo blocca in due tempi

39′ DE BRUYNE! Stop e destro del belga che però non inquadra la porta

36′ OCCASIONE CAGLIARI! Palla morbida di Deiola in area, Esposito non arriva per pochissimo

33′ Intervento in ritardo di De Bruyne su Zappa, interviene Bonacina che richiama il belga verbalmente

30′ McTominay prova lo sfondamento di forza in area sarda, Mina lo chiude in fallo laterale

29′ Traversone di Spinazzola, allontana Obert, poi Mina spazza l’area sul tentativo di Anguissa.

25′ Il Cagliari non riesce a ripartire, pressing a tutto campo da parte degli uomini di Conte

22′ Palla verticale di Juan Jesus per McTominay, abbatuto da Zappa che ha rischiato il secondo giallo

20′ Calcio d’angolo per il Napoli, Esposito allontana in fallo laterale

18′ OCCASIONE NAPOLI! Spinazzola prova il cross, Lucca prova la spaccata volante sul secondo palo ma non ci arriva

15′ Fallo di Esposito su Lobotka, punizione per il Napoli

13′ Cross di Di Lorenzo, Prati pulisce l’area sarda

11′ Deiola respinge il calcio di punizione di De Bruyne ma il possesso è ancora degli azzurri.

10′ Buon lavoro di Lobotka sulla sinistra, il centrocampista va a terra sulla pressione di Esposito e guadagna un calcio piazzato.

9′ Cross di Politano in area, Luperto respinge e guadagna un fallo dopo una spinta di McTominay

5′ Giallo per Gabriele Zappa

4′ Spinazzola disegna una parabola quasi perfetta col destro sul secondo palo, la palla attraversa lo specchio ma Lucca non ci arriva

3′ Possesso palla per il Napoli che tiene il match, Atteggiamento passivo da parte del Cagliari.

1′ Napoli subito avanti con Di Lorenzo, palla morbida che viene raccola tranquillamente da Caprile.

1′ Inizia Napoli-Cagliari, pallone per i rossoblù.

INIZIO PRIMO TEMPO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LE FORMAZIONI UFFICIALI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Con un post tramite i propri profili social, il Napoli ha ufficializzato che giocherà con la maglia azzurra.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Il Meteo

Gli arbitri

Sarà Kevin Bonacina a dirigere la gara al “Maradona”, match della seconda giornata di campionato di Serie A, in programma oggi, sabato 30 agosto: l’arbitro della sezione di Bergamo sarà coadiuvato da Christian Rossi (La Spezia) e Khaled Bahri (Sassari). Matteo Marcenaro di Genova è il quarto ufficiale di gara. Federico La Penna di Roma 1 e Daniele Paterna di Teramo saranno rispettivamente Var Avar.

Napoli-Cagliari: le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, De Bruyne, Anguissa, McTominay; Lucca.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho, S. Esposito; Borrelli.

Torna la Serie A al Maradona, sempre contro il Cagliari, una gara che evoca ricordi piacevolissimi per gli azzurri. Ma oggi sarà tutt’altra partita, altro campionato, altri calciatori. Il Napoli però vuole centrare il secondo successo di fila prima di andare alla sosta. Pochi dubbi di formazione per Conte, l’11 iniziale dovrebbe essere lo stesso di Sassuolo. Il pronostico della vigilia vede gli azzurri favoriti, ma in Serie A non esistono partite facili. Come in ogni partita, il napolionline.com sarà lieto di raccontarvela con il live testuale della gara.