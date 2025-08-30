La top 10 dei più cari della storia della Serie A: c’è del Napoli
Tanti sono stati i calciatori con stipendi e cartellini a più zeri in Serie A, da Ronaldo a Lukaku, passando per Osimhen, anche per quest’ultimo c’è un pò di Napoli in questo particolare elenco di calciatori.
Il Top
Inarrivabile, in cima alla classifica dei calciatori più pagati di sempre in Serie A c’è CR7. Nell’estate del 2018 la Juve lo acquista dal Real Madrid per 100 milioni. Nell’operazione sono previsti anche 12 milioni di commissioni.
Su espressa richiesta del nuovo allenatore, Antonio Conte, nell’estate del 2019 l’Inter brucia la concorrenza della Juve e acquista dal Manchester United Romelu Lukaku per 65 milioni. Nell’operazione sono previsti anche più altri 10 milioni di bonus e una percentuale sulla rivendita del 5%.
Nell’estate del 2020 il Napoli acquista dal Lilla l’attaccante nigeriano Victor Osimhen per un totale di 70 milioni. Nella valutazione, però, entrano i cartellini di tre giovani (Palmieri 7 milioni, Liguori 4 e Manzi 4) e del portiere Karnezis (4) per un totale di quasi 20 milioni. Un’operazione che ha attirato l’interesse della Procura di Roma, che ha indagato per falso in bilancio.
Sul secondo gradino del podio c’è il Pipita: nell’estate del 2016 la Juventus paga la clausola rescissoria da 90 milioni al Napoli e porta a Torino Gonzalo Higuain.