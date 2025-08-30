La top 10 dei più cari della storia della Serie A: c’è del Napoli

Tanti sono stati i calciatori con stipendi e cartellini a più zeri in Serie A, da Ronaldo a Lukaku, passando per Osimhen, anche per quest’ultimo c’è un pò di Napoli in questo particolare elenco di calciatori.

Su espressa richiesta del nuovo allenatore, Antonio Conte, nell’estate del 2019 l’Inter brucia la concorrenza della Juve e acquista dal Manchester United Romelu Lukaku per 65 milioni. Nell’operazione sono previsti anche più altri 10 milioni di bonus e una percentuale sulla rivendita del 5%.