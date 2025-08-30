NewsCalcioRassegna Stampa

La top 10 dei più cari della storia della Serie A: c’è del Napoli

By Emilia Verde
Tanti sono stati i calciatori con stipendi e cartellini a più zeri in Serie A, da Ronaldo a Lukaku, passando per Osimhen, anche per quest’ultimo c’è un pò di Napoli in questo particolare elenco di calciatori.

Il Top

<<enter caption here>> on July 16, 2018 in Turin, Italy.

Inarrivabile, in cima alla classifica dei calciatori più pagati di sempre in Serie A c’è CR7. Nell’estate del 2018 la Juve lo acquista dal Real Madrid per 100 milioni. Nell’operazione sono previsti anche 12 milioni di commissioni.

 

 

<<enter caption here>> on August 8, 2019 in Milan, Italy.

Su espressa richiesta del nuovo allenatore, Antonio Conte, nell’estate del 2019 l’Inter brucia la concorrenza della Juve e acquista dal Manchester United Romelu Lukaku per 65 milioni. Nell’operazione sono previsti anche più altri 10 milioni di bonus e una percentuale sulla rivendita del 5%.

CASTEL DI SANGRO, ITALY - AUGUST 24: Vìctor Osimhen of Napoli during SSC Napoli Training Camp on August 24, 2020 in Castel di Sangro, Italy. (Photo by SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

Nell’estate del 2020 il Napoli acquista dal Lilla  l’attaccante nigeriano Victor Osimhen per un totale di 70 milioni. Nella valutazione, però, entrano i cartellini di tre giovani (Palmieri 7 milioni, Liguori 4 e Manzi 4) e del portiere Karnezis (4) per un totale di quasi 20 milioni. Un’operazione che ha attirato l’interesse della Procura di Roma, che ha indagato per falso in bilancio.

Juventus' forward Gonzalo Higuain from Argentina holds his jersey at the Juventus' headquarter in Turin on July 27, 2016. (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)

Sul secondo gradino del podio c’è il Pipita: nell’estate del 2016 la Juventus paga la clausola rescissoria da 90 milioni al Napoli e porta a Torino Gonzalo Higuain.

