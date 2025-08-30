La “nuova” voce del Maradona potrebbe essere “vecchia”

Potrebbe essere “vecchia” la nuova voce del Maradona. La Repubblica fa riferimento alla possibilità che lo speaker continui ad essere Decibel Bellini: “”C’è un’ipotesi clamorosa che sarà svelata tra qualche ora: Decibel potrebbe tornare al suo posto e sarebbe una vittoria piena degli appassionati che hanno invocato il suo ritorno. L’idea è quella di recuperare tutti gli attori della vicenda. La Golden Boys dovrebbe riprendere la direzione artistica e organizzare, dunque, le esibizioni di artisti e deejay che si alterneranno sul prato del Maradona prima del calcio d’inizio delle partite. La presentazione dell’anteprima sarebbe affidata a Timo Suarez, indicato dal Napoli come nuovo speaker dello stadio Maradona, e travolto suo malgrado dagli insulti del web. Il 33enne artista di Giugliano si è adoperato pure lui per ribaltare la situazione e trovare un compromesso che potesse soddisfare tutti. Golden Boys, Bellini e Suarez, dunque. L’idea è stata esposta ieri al presidente De Laurentiis che ha preso atto della volontà dei protagonisti di voler collaborare insieme per rendere unico l’evento dello stadio Maradona prima e dopo la partita dei campioni d’Italia. Probabile pure un contatto telefonico tra Geolier, ancora in vacanza, e lo stesso De Laurentiis che hanno un rapporto di grande sintonia e soprattutto di amicizia, per definire nuovamente l’accordo.”

Factory della Comunicazione