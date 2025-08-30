NewsCalcioIn Evidenza

“Io penso che Caprile sia più forte sia di Meret che di Milinković-Savić”

By Emanuele Arinelli
A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luca Di Leonardo, giornalista di 131 nonché direttore di Tuttofantacalcio. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Quale potrebbe essere la formazione iniziale schierata da Pisacane?
“Dovrebbe essere la stessa utilizzata contro la Fiorentina. Quindi Caprile in porta; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho, S. Esposito; Borrelli.

 

Caprile rappresenta un rimpianto per il Napoli, visto poi l’investimento di 22 milioni di euro su Milinković-Savić?
Io penso che Caprile sia più forte sia di Meret che di Milinković-Savić, l’ho detto più volte in tempi non sospetti. In questa stagione ci auguriamo che possa dimostrare tutto il suo potenziale. È un ragazzo di grandissimo valore sia tecnico che umano.
L’anno scorso ha scelto di lottare per la salvezza con il Cagliari piuttosto che vincere lo scudetto con il Napoli, quindi vanno fatti tanti complimenti”.
