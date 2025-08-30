Io penso che Caprile sia più forte sia di Meret che di Milinković-Savić, l’ho detto più volte in tempi non sospetti. In questa stagione ci auguriamo che possa dimostrare tutto il suo potenziale. È un ragazzo di grandissimo valore sia tecnico che umano.

L’anno scorso ha scelto di lottare per la salvezza con il Cagliari piuttosto che vincere lo scudetto con il Napoli, quindi vanno fatti tanti complimenti”.