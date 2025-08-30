NewsCalcioIn Evidenza

“Il Napoli ha la possibilità di avanzare in Champions”

By Emanuele Arinelli
Luca Marchetti, giornalista Sky è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre. Le sue parole:

 

“Dal Napoli in Champions League mi aspetto un buon percorso, penso che possa arrivare anche tra le prime otto, anche se è molto difficile, ma credo che senz’altro potrà arrivare tra le prime 16, ovvero agli ottavi di finale. Questa formula ci regalerà delle partite bellissime, di grandissimo fascino: vale anche per gli uomini di Conte.

Il Napoli, ripeto, può togliersi delle soddisfazioni, riuscendo anche a fare un bel cammino. Ha insomma la possibilità di avanzare nella competizione, perché ha una buona squadra e non si sa mai cosa possa accadere in Europa.

Magari salta i playoff: lo auguro a tutte le italiane. Ma arrivare almeno ai play off penso sia nelle corde e nelle possibilità di tutte e 4 le italiane, Napoli compreso”.

