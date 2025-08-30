CalcioIn EvidenzaNapoli

“Il Napoli è competitivo, può giocarsela alla pari con tutti”

By Simona Marra
0

Nicola Mora, ex azzurro, è intervenuto a Radio Marte nel corso di “Siamo tutti allenatori”, in onda ogni giorno dalle 18 alle 20. Di seguito le sue parole:

 

Factory della Comunicazione

Sorteggio del Napoli favorevole? Il Napoli può giocarsela con tutte alla pari, il mercato del Napoli è stato straripante, il presidente e il direttore sportivo Manna hanno consegnato a Conte una squadra competitiva in tutti i settori.

Savona al Nottingham Forrest? Un altro talento italiano che si godranno all’estero mentre in Italia non riusciamo a trattenerli e soprattutto abbiamo seri problemi per la Nazionale”

Potrebbe piacerti anche
News

Marianucci approda tra gli azzurrini: convocato in Under 21

News

Napoli Primavera-H.Verona 0-2, un’altra sconfitta per i ragazzi di Rocco

News

Napoli, corse straordinarie della Linea 2 dopo il match di questa sera

News

Champions, svelate date e orari del calendario del Napoli

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.