“Il Napoli è competitivo, può giocarsela alla pari con tutti”

Nicola Mora, ex azzurro, è intervenuto a Radio Marte nel corso di “Siamo tutti allenatori”, in onda ogni giorno dalle 18 alle 20. Di seguito le sue parole:

“Sorteggio del Napoli favorevole? Il Napoli può giocarsela con tutte alla pari, il mercato del Napoli è stato straripante, il presidente e il direttore sportivo Manna hanno consegnato a Conte una squadra competitiva in tutti i settori.

Savona al Nottingham Forrest? Un altro talento italiano che si godranno all’estero mentre in Italia non riusciamo a trattenerli e soprattutto abbiamo seri problemi per la Nazionale”