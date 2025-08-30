Il Mattino – Tutto fatto per Hojlund, fissata la data per le visite mediche

Il Napoli ha chiuso un altro arrivo in azzurro, si tratta di Rasmus Hojlund, per cui stando a quanto riportato da Il Mattino, sono state fissate già le visite mediche. “Tutto fatto per l’arrivo di Rasmus Hojlund al Napoli, il danese, dopo che le parti hanno definito l’accordo, è atteso in Italia per effettuare le visite mediche, prima di diventare un nuovo calciatore azzurro. Per lui sarà un ritorno in Serie A, dopo l’esperienza di qualche anno fa all’Atalanta. L’attaccante effettuerà le visite mediche a Roma nella giornata di domani e sarà a disposizione di Conte già dalla prima partita dopo la sosta, in trasferta contro la Fiorentina.Le due società, dopo l’incontro fiume di ieri, hanno trovato l’accordo definitivo sulla base di un prestito da 6 milioni di euro, con altri 44 milioni per la definizione dell’acquisto tra un anno. Il riscatto diventerà obbligatorio in caso di qualificazione Champions del Napoli”.

