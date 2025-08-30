Hojlund, operazione da 45 mln: ora le visite mediche

E’ stata determinate, a quanto pare, la volontà del calciatore. “Hojlund” sottolinea il Corriere dello Sport, “ha voluto il Napoli e il ritorno in Serie A sin dalle prime battute di questa trattativa estenuante”. Si è giunti all’accordo. “L’obiettivo, ora, è organizzare le visite mediche già nelle prossime ore a Roma, così da evitare di trascinarsi fino a lunedì. Cioè il giorno del gong del mercato: meglio fermarsi alle soglie del rischio che finirci dentro con tutte le scarpe.” L’ex atalantino, scrive Gianluca Di Marzio, arriverà in prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League della squadra azzurra. Le cifre dell’operazione, tra prestito e obbligo, saranno di 45 milioni di euro”