FOTO – La compagna di McTominay festeggia un anno dall’arrivo a Napoli

Scott McTominay e la sua compagna Cam Reading, hanno amato da subito la città di Napoli, che ormai è diventata loro, e con un post sui social, lady McTominay festeggia una anno dall’arrivo nella città partenopea, come scrive Il Mattino. “McTominay, un anno a Napoli: Cam Reading celebra l’anniversario della loro “nuova casa” Un anno fa, il 30 agosto, Scott McTominay arrivò a Napoli, e la sua compagna, Cam Reading ha voluto celebrare l’anniversario con una storia sui social. Cam Reading ha ricondiviso su Instagram la stessa foto che postò un anno fa: un’immagine di lei e McTominay allo Stadio Diego Armando Maradona. Dietro di loro, gli spalti azzurri e bianchi formano la scritta “NAPOLI”, e la didascalia originale recitava: «FORZA NAPOLI. La nostra bellissima nuova città». Oggi per festeggiare il loro primo anno in città, Cam ha riproposto lo stesso scatto, con una nuova didascalia che rievoca il messaggio iniziale: «Un anno nella nostra nuova casa». Il post conferma il forte legame della coppia con la città e celebra il loro primo, importante anniversario napoletano. A testimoniare il forte legame con la città partenopea è anche un’altra ricorrenza: proprio a Napoli, la coppia ha festeggiato nei giorni scorsi i loro tre anni insieme”.

