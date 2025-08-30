Fabbroni: “Elmas, entusiasta di tornare, Hojlund offre alternative”

Il giornalista Mario Fabbroni ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Il Napoli ha trovato delle avversarie equilibrate, gli azzurri possono fare bene. Il sogno principale del Napoli in Champions è quello di arrivare tra le prime otto, vedendo le squadre si può fare. Si dovrebbe perdere solo una partita, tipo City che, però, concede qualcosa. Ma tutto dipende dal calendario. Elmas? Lui è entusiasta di tornare in questa piazza, credo che dare una grossa mano al Napoli. Anche perché gioca più ruoli. Hojlund? Posso dire che mi piace, perché offre un’alternativa in attacco che gli attaccanti del Napoli non avevano: gestire la palla in velocità. C’è la volontà del Manchester di tirare la corda, la richiesta della percentuale sulla futura rivendita fa sempre imbufalire De Laurentiis. Non penso che ci sia un’altra squadra. Il Napoli deve vincere domani con il Cagliari, perché dopo si gioca sempre ogni tre giorni”.

