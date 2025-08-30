Elmas ritrova il Napoli come l’aveva lasciato: scudettato

Ieri sera, mentre si “chiudeva” l’affare Hojlund, Elif Elmas atterrava a Capodichino. Scrive il CdS: “Il suo ritorno dopo quasi seicento giorni è quasi ufficiale, non resta che svolgere le visite mediche (oggi) e poi presentarsi a Conte, ai nuovi compagni e soprattutto riabbracciare quelli vecchi. I reduci di un trionfo ritrovato 33 anni dopo Diego di cui Elmas è stato tra i grandi protagonisti insieme con un plotone di vecchi campioni. Amici che ritroverà ancora con il tricolore sulla maglia, proprio come li aveva lasciati a dicembre 2023, destinazione Lipsia. Un club che ricorre, evidentemente. Oggi, manco a dirlo, dopo aver completato l’iter si accomoderà in tribuna al Maradona per assistere alla partita contro il Cagliari e per tifare. La prossima volta, dopo la sosta e gli impegni con la Nord Macedonia, toccherà anche a lui. Elmas arriva in prestito con diritto di riscatto: 2 milioni e 500mila di bonus più, più 17.”

Factory della Comunicazione