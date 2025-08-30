Dossena: “In questo senso De Bruyne mi ricorda Hamsik”

Andrea Dossena, ex azzurro e allenatore è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre. Le sue parole:

“Conte è un fenomeno e lo è anche De Bruyne: era quindi naturale che trovassero subito la quadra nelle posizioni in campo anche in relazione agli altri forti centrocampisti che ha il Napoli.

Anche nel City De Bruyne era il tattico, colui che sapeva ricoprire un po’ tutti i ruoli avendo un’intelligenza calcistica enorme.

In questo senso mi ricorda Hamsik, con cui ho giocato, che sapeva sempre trovare la posizione giusta a seconda delle partite. Contro il Cagliari domani non sarà facile perché l’80% delle squadre che si presentano al Maradona vorranno strappare almeno un punto. Il Napoli non avrà molti spazi, saranno importanti anche i calci piazzati per decidere la partita. E’ chiaro che, essendo la prima in casa, ci sarà grande entusiasmo e gli azzurri daranno il massimo e avranno motivazioni in più.

Se dovesse venire Hojlund sarebbe un colpo classico alla De Laurentiis, perché è un ragazzo giovane che a Napoli può esplodere definitivamente.