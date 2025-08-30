UFFICIALE – Decibel Bellini, il ritorno della voce del Maradona.

A volte la voce di un popolo vale più di qualsiasi contratto. È questa la lezione che arriva dal “caso Decibel Bellini”, che negli ultimi giorni ha scosso l’ambiente partenopeo. La decisione iniziale della società di affidare la gestione dello show pre-partita a un nuovo team aveva infatti lasciato ai margini colui che, da oltre un decennio, scandisce emozioni e grida i nomi dei calciatori nel cuore del Maradona.

Il silenzio dei microfoni di Decibel, per i tifosi, non era solo un cambio tecnico: era come smarrire un pezzo di storia, una parte di quell’identità collettiva che unisce squadra e città. Da qui, la reazione istintiva: social inondati di messaggi, cori spontanei, petizioni e prese di posizione di artisti e volti noti. Napoli ha fatto quadrato attorno alla sua voce, trasformando l’amarezza in un moto di orgoglio.

E così, dopo giorni di tensione, telefonate e chiarimenti, è arrivata la svolta: Decibel Bellini tornerà a impugnare il microfono già nella sfida casalinga contro il Cagliari. Non una semplice reintegrazione, ma il riconoscimento del valore di un legame che va oltre il calcio. Perché se un gol fa esplodere il Maradona, è la voce dello speaker a dargli ritmo e respiro, a trasformare quell’attimo in rito collettivo.

In questa storia, l’amore del popolo napoletano ha fatto la differenza. Non è stata una trattativa fredda, né una scelta di marketing: è stata una decisione dettata dal cuore. Una città intera si è fatta sentire, fino a convincere società e protagonisti a rivedere le proprie posizioni.

Ora, quando il Maradona tornerà a vibrare, ci sarà ancora quella voce a scandire i nomi dei suoi eroi. Una voce che appartiene a Napoli tanto quanto il Vesuvio, il mare e i cori della curva. Una voce che, mai come oggi, ha dimostrato di non essere solo di Daniele “Decibel” Bellini, ma di un popolo intero.

Diego Marino