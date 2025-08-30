Decibel Bellini resta la “voce” del Maradona, le sue parole affidate ad un video

In due giorni è successo di tutto in merito alla vicenda che vedeva Daniele Decibel Bellini non più la voce storica dello stadio Maradona. Ora però è ufficiale, lo speaker dello stadio del Napoli resterà lo stesso con la collaborazione dell’agenzia di Geolier, Emanuele Palumbo, e del fratello. Il Mattino riporta le parole, che Decibel bellini ha affidato ad una storia su Instagram: «Non ero destinato al successo, credimi. Sono cresciuto senza pretese e senza tante possibilità, ma mi sono sempre impegnato. In famiglia non c’era tanto da sorridere, nemmeno quando sono nato io. La musica mi ha salvato. Quel garage trasformato in discoteca, le prime radio e i primi successi. Quando lo stadio è entrato nella mia vita mi sono sentito parte di un qualcosa. Quello che stavo facendo era importante per qualcuno. Gioivo se le persone facevano bene anche solo perché attraverso il loro successo sarei stato felice anche io. Essere in quella posizione mi ha consentito di essere parte di un qualcosa e non dimenticheremo mai i fratelli che si seguono da lassù. So bene che tutte le cose finiscono, i giocatori partono le cose cambiano, ma la passione resta. Tutte le cose finiscono è vero, ma quel giorno non è oggi».

