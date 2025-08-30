Corbo, giorn.: “Dopo l’infortunio di Lukaku, bisognava comprare un giocatore diverso: Hojlund non può sostituirlo”

Il giornalista Antonio Corbo, ha parlato alla trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma. “Il Napoli è la squadra da battere, e la squadra che ha speso di più e lo ha fatto anche in maniera un po’ confusa. Stasera va in campo un giocatore che è costato 36 milioni ma fino a ieri si trattava l’acquisto del suo sostituto. Dopo l’infortunio di Lukaku, bisognava comprare un giocatore diverso: Hojlund non può sostituirlo. Ha mezzi tecnici più moderni ed indispensabili per un Napoli che mi è sembrato un po’ piatto. Occorre un giocatore che dia profondità ed il danese mi sembra un acquisto sulla carta giusto. Mi chiedo perché il Napoli abbia comprato Lucca che è costato il doppio del ricavato di Raspadori, che ha contribuito allo scudetto.

