Conte, niente mercato in conferenza ma aggiornamenti sulle condizioni di Buongiorno

Partiamo dall’inizio, dalla novità, dalla Champions. Dopo il sorteggio di ieri, parla Conte: «Siamo felici di giocarla, è il massimo a cui un club possa aspirare. C’è grande entusiasmo, voglia di giocare. Cercheremo di imparare dai maestri, da chi l’ha già vinta sperando un giorno di poter vincere anche noi». Ma non si cambia idea: «Oggi stiamo pensando solo al campionato. Sarà difficile come sempre, vedo squadre molto attrezzate. Ci sarà da lavorare».

Dal Cagliari al Cagliari, dal Maradona al Maradona: «Il Cagliari non era appagato nemmeno il 23 maggio scorso, quella vittoria siamo andati a prendercela sopportando anche la pressione del momento.Ma mi aspetto la stessa cattiveria avuta tre mesi fa. Arriva una squadra diversa, che vorrò confermare quanto di buono fatto vedere con la Fiorentina. Non possiamo pensare di vincere perché abbiamo lo scudetto sulla maglia, ci servirà cattiveria e piglio giusto. Sarà una gioia tornare nello stadio in cui abbiamo vinto lo scudetto tre mesi fa. Ci ritroviamo con la stessa voglia, la stessa determinazione, la stessa unità d’intenti sapendo che è un’altra stagione. Questo è importante. Il connubio tra noi e i tifosi deve continuare. Ma scurdammoce ‘o passato, quello che è fatto è fatto».

Come sta Buongiorno? «Ha fatto passi importanti verso il recupero. 40 giorni fa si è operato, oggi lo vedo sciolto in allenamento, si sta avvicinando al rientro. Dall’inizio o in corso di gara. Ma in questo momento io devo fare delle valutazioni e non guardo in faccia a nessuno dei calciatori. Oggi faccio giocare chi merita di più di giocare. Gutierrez sta lavorando sul campo. Ha iniziato a giocare col pallone. Vedremo nelle due settimane di sosta cosa farà. Quando ci sono situazioni così bisogna avere pazienza, cedere molto nelle sensazioni, nel feeling dei calciatori».

Di mercato Conte non parla, ma Hojlund e Elmas sono nei suoi pensieri: «I calciatori che arriveranno all’ultimo momento non sai con che bagaglio di allenamento ti arrivano, bisognerà fare delle valutazioni per ripotarli al livello degli altri. Lo abbiamo fatto lo scorso anno e proveremo a farlo anche quest’anno».

Fonte: Il Mattino