Conte, niente mercato in conferenza ma aggiornamenti sulle condizioni di Buongiorno

By Giuseppe Sacco
Partiamo dall’inizio, dalla novità, dalla Champions. Dopo il sorteggio di ieri, parla Conte«Siamo felici di giocarla, è il massimo a cui un club possa aspirare. C’è grande entusiasmo, voglia di giocare. Cercheremo di imparare dai maestri, da chi l’ha già vinta sperando un giorno di poter vincere anche noi». Ma non si cambia idea: «Oggi stiamo pensando solo al campionato. Sarà difficile come sempre, vedo squadre molto attrezzate. Ci sarà da lavorare».

Come sta Buongiorno«Ha fatto passi importanti verso il recupero. 40 giorni fa si è operato, oggi lo vedo sciolto in allenamento, si sta avvicinando al rientro. Dall’inizio o in corso di gara. Ma in questo momento io devo fare delle valutazioni e non guardo in faccia a nessuno dei calciatori. Oggi faccio giocare chi merita di più di giocare. Gutierrez sta lavorando sul campo. Ha iniziato a giocare col pallone. Vedremo nelle due settimane di sosta cosa farà. Quando ci sono situazioni così bisogna avere pazienza, cedere molto nelle sensazioni, nel feeling dei calciatori».

Di mercato Conte non parla, ma Hojlund Elmas sono nei suoi pensieri: «I calciatori che arriveranno all’ultimo momento non sai con che bagaglio di allenamento ti arrivano, bisognerà fare delle valutazioni per ripotarli al livello degli altri. Lo abbiamo fatto lo scorso anno e proveremo a farlo anche quest’anno».

 

Fonte: Il Mattino

