Champions, svelate date e orari del calendario del Napoli
Alle 12.15 di quest’oggi la Uefa ha svelato il calendario completo, con date e orari, delle prossime gare di Champion League. Il Napoli farà il suo esordio in trasferta contro il City di Guardiola giovedì 18 settembre 2025 alle ore 21:00.
Questo il percorso completo degli azzurri:
Prima giornata – giovedì 18 settembre 2025, ore 21:00: Manchester City-Napoli
Seconda giornata – mercoledì 1 ottobre 2025, ore 21:00: Napoli-Sporting Lisbona
Terza giornata – martedì 21 ottobre 2025, ore 21:00: PSV-Napoli
Quarta giornata – martedì 4 novembre 2025, ore 18:45: Napoli-Eintracht Francoforte
Quinta giornata – martedì 25 novembre 2025, ore 21:00: Napoli-Qarabag
Sesta giornata – mercoledì 10 dicembre 2025, ore 21:00: Benfica-Napoli
Settima giornata – martedì 20 gennaio 2026, ore 21:00: Copenaghen-Napoli
Ottava giornata – mercoledì 28 gennaio 2026, ore 21:00: Napoli-Chelsea