Champions, svelate date e orari del calendario del Napoli

By Simona Marra
Alle 12.15 di quest’oggi la Uefa ha svelato il calendario completo, con date e orari, delle prossime gare di Champion League. Il Napoli farà il suo esordio in trasferta contro il City di Guardiola giovedì 18 settembre 2025 alle ore 21:00.

 

Questo il percorso completo degli azzurri:

 

Prima giornata – giovedì 18 settembre 2025, ore 21:00: Manchester City-Napoli

Seconda giornata – mercoledì 1 ottobre 2025, ore 21:00: Napoli-Sporting Lisbona

Terza giornata – martedì 21 ottobre 2025, ore 21:00: PSV-Napoli

Quarta giornata – martedì 4 novembre 2025, ore 18:45: Napoli-Eintracht Francoforte 

Quinta giornata – martedì 25 novembre 2025, ore 21:00: Napoli-Qarabag

Sesta giornata – mercoledì 10 dicembre 2025, ore 21:00: Benfica-Napoli

Settima giornata – martedì 20 gennaio 2026, ore 21:00: Copenaghen-Napoli

Ottava giornata – mercoledì 28 gennaio 2026, ore 21:00: Napoli-Chelsea

