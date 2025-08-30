Cds-Le possibili formazioni di Napoli e Cagliari. Il 4-1-4-1 contro l'”albero di Natale”

Per Meret sarà la seconda consecutiva da titolare, considerando che anche una settimana fa al Mapei contro il Sassuolo era toccato a lui il compito di mettere le manone sul debutto in campionato. L’altra certezza è che Conte insisterà sulla formula con i Fab Four di centrocampo: confermati dall’inizio tutti insieme Anguissa, Lobotka, De Bruyne e McTominay in una sorta di 4-3-3 flessibile o 4-1-4-1, tanto per dare una formula numerica a un sistema molto plastico e imperniato sulle rotazioni e gli scambi, dove McT partirà largo a sinistra. A destra, a tutta fascia, ancora Politano, fondamentale nelle due fasi e nel passaggio alla difesa a cinque quando la partita lo richiede. La novità, l’unica rispetto all’esordio di Reggio Emilia, dovrebbe essere l’ingresso di Spinazzola nella formazione iniziale al posto di Olivera, nella casella di sinistra della linea difensiva a quattro di partenza. Confermato Juan Jesus al fianco di Rrahmani, con Buongiorno (in ripresa) e Beukema in panchina. A recitare da centravanti, ovviamente, Lucca.

Factory della Comunicazione

Fonte e grafico CdS