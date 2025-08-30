Casini: “Out Pavoletti, Cagliari con il dubbio Luvumbo-Borrelli”

Lele Casini, giornalista di Radiolina, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “ Nel Cagliari l’unico sicuramente out è Pavoletti, che non è neanche tra i convocati. Bisogna capire se Pisacane confermerà o meno la formazione vista con la Fiorentina. Da vedere se ci sarà Luvumbo o Borrelli. Ovviamente, i due hanno caratteristiche diverse: Luvumbu per ripartire, mentre Borrelli può aiutare la squadra a salire. Altro dubbio è se schierare la difesa a tre, ma credo che Pisacane confermerà la difesa a quattro. Gaetano? Credo che giocherà a gara in corso, visto che ancora deve recuperare minutaggio. Al Cagliari serve sicuramente un difensore centrale ed un esterno. Poi dovrebbe arrivare un centrocampista dalla Primavera della Roma. Anche un possibile attaccante, tipo Cheddira, ma questa non è la priorità. Napoli? Ha un organico sicuramente rinforzato. L’assenza di Lukaku è una buona notizia per i tifosi del Cagliari, visto che il belga ha segnato spesso ai sardi. Credo che Pisacane abbia studiato bene il Napol. Poi, ovviamente, il Cagliari dovrà fare una gara perfetta. Il Napoli, invece, no. Pisacane? Ha sempre conquistato quello che voleva. Il suo futuro può essere positivo, poi si sa che nel mondo del calcio bisogna essere fortunati”.

