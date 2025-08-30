Battistini, ag. Caprile: “Penso e mi auguro che stasera Elia sia in campo, l’anno scorso per un problema muscolare non fece parte del match”

L’agente di Elia Caprile, ex portiere del Napoli, ora al Cagliari, avversario degli azzurri stasera al Maradona, Graziano Battistini, ha parlato alla trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma.

“Penso e mi auguro che stasera Caprile sia in campo, l’anno scorso per un problema muscolare non fece parte del match. Ho anche sentito che Caprile non voleva giocare, è paradossale solo pensarlo! Credo che il Napoli abbia voluto costruire due squadre titolari e quindi ha provveduto in ogni ruolo a trovare un doppione. Il Napoli ha alzato il livello tecnico ed è la squadra da battere. Se si vuole giocare a certi livelli bisogna sopportare le pressioni e penso che Meret abbia dimostrato di poter giocare a certi livelli. Oggi nel Napoli c’è alta competizione e se vuoi giocare nel Napoli devi accettarlo. Sulla carta, le avversarie del Napoli sembrano tutte al di sotto, poi il campo dovrà confermare ciò che dice la carta. Ad oggi, la rosa del Napoli è importante e solo l’Inter al momento è alla portata”.