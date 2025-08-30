Avviso ai tifosi: uscita Tangenziale di Fuorigrotta chiusa alle 21.30

Il Mattino avvisa della decisione – Su richiesta della Prefettura di Napoli, lo svincolo di uscita di Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli sarà chiuso oggi sabato 30 agosto, dalle ore 21:30 e fino a cessate esigenze.

Factory della Comunicazione

La decisione è stata presa nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica allo scopo di prevenire possibili criticità nella viabilità in occasione degli incontri casalinghi del Napoli durante il campionato di Serie A.

Attualmente nel quartiere di Fuorigrotta insistono diversi cantieri stradali, in particolare nella zona di Piazzale Tecchio, ed è stato recentemente modificato il piano viabilità.