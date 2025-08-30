NewsCalcioNapoli

Anguissa e Politano ai microfoni di Dazn: “Siamo felici: vincere era l’unica cosa che contava”

E’ Frank Anguissa il principale artefice della vittoria al fotofinish del Napoli sul Cagliari. Autore del preziosissimo 1-0 a pochi secondi dal termine, il camerunese si è così espresso assieme a Matteo Politano in diretta su Dazn nella consueta intervista post gara realizzata direttamente sul prato del Maradona.

Le parole di Anguissa: “Vittoria cercata e meritata?’ Siamo contenti di avere vinto cosa, era la cosa più importante

La partita è stata complicato, hanno difeso bene ma abbiamo insistito fino alla fine e ottenuto un successo meritato”.
Politano: “Sensazione sui minuti finali? Pensavate che il gol sarebbe arrivato? Sapevamo che il Cagliari ci avrebbe aspettato basso e che sarebbe stata difficile. Ci abbiamo sempre creduto e alla fine la vittoria è arrivata”.

Anguissa: “Analogie con la partita col Parma dove ho segnato all’ultimo nella scorsa stagione? La cosa più importante era vincere, come ho già detto. Lavoriamo da squadra e continuiamo così”.

Politano “Un commento sui nuovi arrivati, come vi amalgamerete? Elmas conosce già l’ambiente e si ambienterà in fretta. Sono sicuro che faranno tutti bene e si integreranno subito”.

Anguissa: “Un messaggio ai tifosi dopo la prima vittoria in casa? Siamo sempre qua per loro e faremo tutto per portare sempre a casa i 3 punti”.

Fonte: Il Mattino

