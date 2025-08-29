Un flash sulle avversarie del Napoli nel turno di Champions. L’analisi del napolionline

Le Avversarie del Napoli in Champions League

Factory della Comunicazione

Il Napoli si prepara ad affrontare una nuova e affascinante avventura in Champions League. Il sorteggio ha riservato agli azzurri avversarie di prestigio e insidiose, tra grandi club europei e squadre emergenti pronte a sorprendere. Di seguito un’analisi delle squadre che il Napoli affronterà tra le mura amiche del Maradona e in trasferta.

Le sfide in casa

Chelsea: Una delle squadre più blasonate d’Inghilterra, campione d’Europa nel 2021. Il Chelsea unisce talento e fisicità, rappresentando un avversario temibile in ogni reparto.• Eintracht Francoforte: I tedeschi hanno dimostrato negli ultimi anni di essere una squadra solida, capace di mettere in difficoltà chiunque grazie a un gioco intenso e compatto.• Sporting CP: Storico club portoghese, noto per il suo settore giovanile e per il calcio offensivo. Una sfida che promette spettacolo e intensità. • Qarabag: La squadra azera è una presenza fissa nelle coppe europee e, seppur meno quotata rispetto ad altre, nasconde insidie, soprattutto per la grande determinazione.

Le sfide in trasferta

Manchester City: La corazzata di Pep Guardiola, campione d’Europa in carica e una delle squadre più forti del mondo. Una trasferta durissima ma anche una grande occasione per dimostrare il valore degli azzurri.• Benfica: Club storico di Lisbona, due volte campione d’Europa e sempre competitivo in campo internazionale. Una sfida di fascino e tradizione.• PSV Eindhoven: Una delle squadre più prestigiose d’Olanda, con un gioco rapido e offensivo che può creare difficoltà a chiunque. Trasferta insidiosa da affrontare con attenzione. • Copenaghen: La squadra danese è ben organizzata e abituata a giocare in Europa. Il fattore campo potrebbe renderla un avversario ostico.

Il cammino del Napoli in Champions League si preannuncia quindi ricco di sfide difficili ma anche di grandi emozioni. Gli azzurri avranno l’opportunità di confrontarsi con alcune tra le migliori realtà calcistiche europee, mettendo alla prova la propria crescita e ambizione.

Foto esterna di Gambardella Giovanni

A cura di Giovanni Mirengo