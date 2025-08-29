Serie A, Lecce-Milan 0-2: i rossoneri portano a casa i 3 punti

Max Allegri e i suoi si lasciano alle spalle la sconfitta dello scorso sabato e portano a casa i tre punti grazie alle reti di Loftus-Cheek e Pulisic.

Il Milan parte forte sia in avvio che nel finale di primo tempo. Dopo qualche minuto il Lecce riesce a riorganizzarsi e si affaccia in avanti, senza però creare vere occasioni goal.

Al 4′ minuto Gabbia sblocca la gara segnando di testa, ma il Var ferma tutto e annulla la rete per una spinta su Coulibaly. Poi è Falcone ad essere decisivo per il Lecce grazie a due interventi ravvicinati con Loftus-Cheek, mentre nel finale Gimenez spreca una grande opportunità calciando fuori a tu per tu col portiere.

Durante la ripresa il Var ferma ancora i rossoneri: fuorigioco di Gimenez e il risultato resta ancora sullo 0-0. La gara si sblocca al 66′. Modric su punizione intercetta Loftus-Cheek che mette a segno la rete del vantaggio rossonero.

Lecce pericoloso al 77′ con Stulic che non riesce però ad oltrepassare Maignan. Il portiere rossonero si rifugia in calcio d’angolo.

Il Milan colpisce ancora: arriva il raddoppio al 86′. Questa volta a mettere a segno la rete è Pulisic: su un incertezza di Danilo Veiga l’americano non sbaglia arrivando dritto nella porta di Falcone.

L’arbitro Marinelli concede 5 minuti di recupero.

90’+5′ Finisce il match. Lecce-Milan 0-2. Arriva cosi la prima vittoria in campionato per il Milan, mentre il Lecce resta fermo ad un punto.

Tabellino