Serie A, Cremonese-Sassuolo 3-2 (2-0): De Luca la decide sul finale

Le scelte iniziali

Factory della Comunicazione

Qualche sorpresa in casa neroverde: Grosso lascia fuori Turati e schiera Muric tra i pali. In difesa coppia centrale formata da Idzes e Muhamerovic, con Walkievicz e Doig sulle corsie. In mezzo al campo esordio assoluto per Matic e Vranckx, completano il reparto Boloca. Nessun dubbio in attacco, con il tridente formato da Laurienté, Pinamonti e Berardi.

Per la Cremonese, Nicola conferma l’assetto collaudato. Esordio dal 1’ in casa per Sanabria, titolare accanto al Mudo Vazquez. A centrocampo regia affidata a Bondo, supportato da Collocolo e Vandeputte. Sulle fasce agiscono Zerbin e Pezzella, mentre dietro, a protezione di Audero, ci sono Terracciano, Baschirotto e Bianchetti.

Primo tempo: Cremonese travolgente

La gara si accende dopo una lunga fase di equilibrio. Al 37’ i grigiorossi passano in vantaggio con Terracciano, che incorna di testa sul corner di Vandeputte. Due minuti più tardi arriva il raddoppio: errore di Doig, Sanabria supera Muric e sulla linea è Vazquez a mettere dentro il 2-0.

Il Sassuolo reagisce subito: Berardi sfiora il gol con una punizione magistrale disinnescata da Audero, e Pinamonti colpisce la traversa al 43’.

Secondo tempo: l’illusione della rimonta neroverde

Nella ripresa il Sassuolo alza il ritmo. Al 71’ Fadera viene atterrato da Grassi: per Guida è rigore. Dal dischetto Berardi firma il 2-1. Poco dopo, al 73’, è ancora il capitano neroverde a trovare il 2-2 con freddezza dagli undici metri.

All’84’ la Cremonese pensa di aver trovato il nuovo vantaggio con Okereke, ma la rete viene annullata per una spinta di Floriani Mussolini su Cande.

Al 91’ l’episodio che decide la partita: proprio Floriani Mussolini viene atterrato in area da Fadera. Guida indica ancora il dischetto, questa volta per la Cremonese. Dagli undici metri si presenta De Luca, che non trema e sigla il 3-2, facendo esplodere lo “Zini”.

Una partita vibrante e ricca di episodi: la Cremonese, dopo essersi fatta rimontare due gol di vantaggio, trova la forza di vincerla nel recupero grazie al rigore di De Luca. Sei punti in due giornate per la squadra di Nicola, che vive un avvio di Serie A da sogno.

Il Sassuolo resta invece a quota zero e mastica amaro dopo la rimonta completata e la beffa finale.

CREMONESE SASSUOLO TABELLINO E FORMAZIONI UFFICIALI

MARCATORI: 37′ Terracciano, 39′ Sanabria, 90’+2 rig. De Luca (C); 64′ Pinamonti, 72′ rig. Berardi (S)

CREMONESE FORMAZIONE UFFICIALE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo (67′ Grassi), Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria. In panchina: Silvestri, Nava, Valoti, De Luca, Sernicola, Floriani Mussolini, Ceccherini, Payero, Lordkipanidze, Folino, Okereke. Allenatore: Davide Nicola

SASSUOLO FORMAZIONE UFFICIALE (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (46′ Candé); Vranckx (69′ Lipani), Matic (82′ Iannoni), Boloca (46′ Volpato); Berardi, Pinamonti, Laurienté (69′ Fadera). In panchina: Satalino, Turati, Zacchi, Ghion, Pieragnolo, Paz, Romagna, Moro, Iannoni, Pierini. Allenatore: Fabio Grosso

ARBITRO: Marco Guida della sezione di Torre Annunziata

NOTE: AMMONITI: Sanabria (C); Doig (S)

A cura di Vincenzo Buono