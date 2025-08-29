Rinnovo Politano, tutto pronto, manca solo l’ufficialità

Il rinnovo di uno dei pilastri del Napoli, Matteo Politano, è pronto, i termini sono definiti, manca solo l’ufficialità. Il Corriere dello Sport scrive: “Per questo e altri motivi, la società ha pianificato e definito con il suo agente il rinnovo fino al 2028: tutto fatto. Manca solo l’annuncio ufficiale. Politano a Napoli sta bene (234 presenze complessive) e vuole restarci, in passato ha rifiutato i soldi arabi, della Saudi Pro League, e poi l’arrivo di Conte ha fatto il resto. Ora il Cagliari e poi l’attesa per le convocazioni del nuovo ct dell’Italia, Gattuso, il suo primo allenatore al Napoli. Far parte del gruppo azzurro con vista sul Mondiale è l’altro ambizioso obiettivo di Politano. Che intanto corre per il Napoli, con il Napoli, verso nuove mete”.

Factory della Comunicazione