Rinaudo, ds: “Hojlund? Il Napoli è diventato molto attrattivo, e questo agevola la chiusura”

L’ex calciatore e dirigente sportivo, Leandro Rinaudo, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Se il Napoli dovesse chiudere queste due operazioni, importanti, darebbe continuità a un mercato di rilievo. Con questi movimenti la società si è mostrata decisa, si è mossa in anticipo, trovare una soluzione come Hojlund al posto dell’infortunato Lukaku è una dimostrazione specifica di una società forte e strutturata. Il Napoli ha ormai la forza per attrarre calciatori di un certo livello. Se il club intende strappare le condizioni migliori in questa trattativa può contare sulla volontà di Hojlund, non è poco. Il Napoli è diventato molto attrattivo, ripeto, e questo agevola la chiusura di un colpo non semplice da definire. Oltre a Napoli e Inter ho visto, nella prima giornata, una Juventus cattiva, con la voglia giusta. Il Milan sicuramente si riscatterà. La Roma con Gasperini potrà fare bene ma deve risolvere un po’ di cose, Bergamo è diversa dalla Capitale, con l’Atalanta il tecnico ha fatto cose enormi. Il Como ha un allenatore di grandissima prospettiva, con la società totalmente allineata alle idee di Fabregas, c’è poi anche la Fiorentina che ha valori importanti. Insomma penso che vedremo una serie A interessante ed equilibrata”

Factory della Comunicazione