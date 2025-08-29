Politano, sulla fascia destra è lui a dettare i tempi

E’ lui uno dei punti fermi di questo Napoli di Conte, Matteo Politano, che sulla fascia destra detta i tempi e i ritmi. Il Corriere dello Sport scrive: “Politano guida il Napoli e detta i ritmi dalla zona laterale del campo. Decide lui quando è il momento di accelerare, quando di rifiatare e frenare, quando di ripartire. Ha misura del tempo e degli attimi, è un regista aggiunto, è termometro della partita. Si accorge di dove sta andando il vento. Partono da lui (e in generale dalla destra) le principali folate offensive, a lui si appoggia la squadra – con la complicità di Di Lorenzo che lo segue, di Anguissa che lo sostiene, di tutti gli altri che lo cercano – in meccanismi ormai collaudati, in un calcio lineare, semplice e tremendamente efficace. Per descrivere Politano non basta l’etichetta, non è possibile definirne un ruolo. Non fa solo l’ala, è molto più di un esterno. Ha fiato, resistenza, corsa, polmoni e poi non dimentica le qualità tipiche degli attaccanti. Perché per assist come quello di sabato, o quello del 23 maggio, data storica, non può bastare l’impegno o il sacrificio, serve una qualità tecnica che è innata, non si impara, certo si allena, si perfeziona”.

