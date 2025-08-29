NewsCalcioRassegna Stampa

Politano, sulla fascia destra è lui a dettare i tempi

By Emilia Verde
0

E’ lui uno dei punti fermi di questo Napoli di Conte, Matteo Politano, che sulla fascia destra detta i tempi e i ritmi. Il Corriere dello Sport scrive: “Politano guida il Napoli e detta i ritmi dalla zona laterale del campo. Decide lui quando è il momento di accelerare, quando di rifiatare e frenare, quando di ripartire. Ha misura del tempo e degli attimi, è un regista aggiunto, è termometro della partita. Si accorge di dove sta andando il vento. Partono da lui (e in generale dalla destra) le principali folate offensive, a lui si appoggia la squadra – con la complicità di Di Lorenzo che lo segue, di Anguissa che lo sostiene, di tutti gli altri che lo cercano – in meccanismi ormai collaudati, in un calcio lineare, semplice e tremendamente efficace. Per descrivere Politano non basta l’etichetta, non è possibile definirne un ruolo. Non fa solo l’ala, è molto più di un esterno. Ha fiato, resistenza, corsa, polmoni e poi non dimentica le qualità tipiche degli attaccanti. Perché per assist come quello di sabato, o quello del 23 maggio, data storica, non può bastare l’impegno o il sacrificio, serve una qualità tecnica che è innata, non si impara, certo si allena, si perfeziona”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Champions League – Tutti gli incassi dalla competizione europea

Calcio

Bazzani, DAZN: “Lucca non è pronto oggi per sostenere per intero il peso…

News

Durante, ag. Fifa: “Hojlund sarebbe un buonissimo colpo, il migliore…

News

CdS – Politano, l’equilibratore, anche se le cose intorno cambiano, lui…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.