Politano-Napoli – Da Spalletti a Conte la trasformazione dell’esterno azzurro

Era un punto fermo di Luciano Spalletti, lo è adesso nel Napoli di Conte, e la trasformazione di Matteo Politano è evidente. Il Corriere dello Sport scrive: “Politano nei suoi primi anni di Napoli, dal 2020, ha fatto l’esterno puro nel 4-3-3. Con Spalletti si alternava assieme a Lozano nell’anno dello scudetto. Con Conte – che aveva già conosciuto all’Inter, ma non ci fu lo stesso feeling – è diventato altro, ha perfezionato i suoi compiti, si è scoperto generosissimo esterno a tutta fascia, una sorta di quinto che diventa anche terzino se occorre. Per questo Conte non lo toglie mai. Lo scorso anno le ha giocate quasi tutte, quest’anno – con Lang arrivato a sinistra e con Neres validissima opzione su entrambe le corsie – resterà al suo posto e con la novità dei Fab Four sarà ancora più importante per l’equilibrio dei meccanismi tattici. Ormai gioca a occhi chiusi, sa dove farsi trovare e conosce le dimore dei compagni in movimento”.

