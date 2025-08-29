NewsCalcioRassegna Stampa

Pisacane snobba il Napoli. In conferenza: “Una gara come altre”

Il Cagliari si prepara ad affrontare il Napoli nella seconda giornata di campionato. L’allenatore rossoblù Fabio Pisacane ha presentato la sfida in conferenza stampa: “Rispettiamo la squadra di Conte, ma non abbiamo paura. Non è nel nostro Dna”. Il tecnico ha già affrontato gli azzurri da avversario, negli anni da calciatore: “La sfida di sabato al Maradona non è come le altre. È speciale perché Napoli è la mia città, lì ci sono famiglia e amici. Qualcuno di loro mi chiama cagliaritano e ha ragione”.

L’ostacolo Napoli

Pisacane ha spiegato il suo rapporto con la città: “Sono legatissimo a Cagliari – spiega – perché qui ho vissuto le più belle esperienze da calciatore e ora alleno la prima squadra. Le emozioni si succedono ma siamo anche ben concentrati sul lavoro”.

I rossoblù hanno pareggiato all’esordio contro la Fiorentina: “Siamo soddisfatti del debutto, il calcio ci insegna che bisogna tenere i piedi piantati per terra”.

Analizzando invece le novità della squadra di Conte, Pisacane ha aggiunto: “Loro sono una formazione fortissima che si è pure rinforzata con Lucca e De Bruyne, ma abbiamo studiato e preparato bene la partita. Sappiamo come affrontare la difficoltà della gara e come poterne creare a loro”.

Nuovi rinforzi

Tra le operazioni già concluse, il Cagliari ha accolto un nuovo giocatore: Marco Palestra. “È già pronto per giocare e può essere utilizzato indifferentemente  a destra o a sinistra. La società poi sa che ho fatto altre  richieste – conclude Pisacane e sono certo che qualcun altro arriverà”.  Fonte: Gazzetta

