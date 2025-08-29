Piras: “La doppietta a Castellini e quella semifinale di Coppa Italia contro Maradona”

Contro il Napoli ha anche realizzato una doppietta nella gara di Coppa Italia giocata nell’allora «San Paolo» e terminata 2-2 il 9 settembre del 1979. «Me la ricordo molto bene quella partita così come le altre – spiega Piras -. Feci due reti a Castellini, in quella gara mi marcò Bruscolotti. La prima rete la realizzai di testa dopo un cross di Selvaggi. Mentre, il raddoppio lo segnai con un pallonetto. Meritavamo di vincere quel match, perché il giaguaro parò di tutto. Fummo anche sfortunati perché gli azzurri pareggiarono su una punizione che venne deviata. In campionato sempre quell’anno battemmo il Napoli al Sant’Elia per 1-0 con rete di Brugnera su punizione»

