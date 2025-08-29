Paganin sul mercato degli azzurri: “Hojlund una scelta molto ragionata”

News.Superscommesse.it , Massimo Paganin ha parlato della Serie A e delle sue protagoniste. Nell’estratto che segue, l’ex calciatore, oggi opinionista e commentatore, si esprime sul Napoli di Conte e sui potenziali obiettivi stagionali dei partenopei. Intervistato in esclusiva dalla testata sportivaha parlato della Serie A e delle sue protagoniste. Nell’estratto che segue, l’ex calciatore, oggi opinionista e commentatore, si esprime suldi Conte e sui potenziali obiettivi stagionali dei partenopei.

“Non è il Napoli che deve adattarsi a me, ma il contrario”. Sono le parole di Kevin De Bruyne nel post gara contro il Sassuolo. Quale ruolo potrebbe affidargli Antonio Conte, affinché il nazionale belga possa esprimere al meglio il proprio potenziale?

“È difficile dare una collocazione a De Bruyne, perché si tratta di un campione che sa spaziare sia da mezzala che da seconda punta. Arriva in una squadra in cui Anguissa, Lobotka e soprattutto McTominay hanno fatto benissimo e ha ottenuto dei grandi risultati con la linea di questi tre centrocampisti, perché sono stati degli interpreti determinanti per lo sviluppo del gioco. È uno dei più grandi assistman, in assoluto, per cui credo che verrà messo nelle condizioni di essere libero di agire per assistere agli attaccanti e andare a concludere.

Credo che Conte stia lavorando molto a quella che potrebbe essere la soluzione ad hoc per non togliere equilibrio alla squadra e, allo stesso tempo, mettere un giocatore dalle grandissime qualità nelle condizioni di rendere al massimo. (…) Si può dire che Conte ha dei bei pensieri da gestire, ma con la bravura e l’esperienza saprà rendere il Napoli ancora più forte”.

L’infortunio di Romelu Lukaku e la sola presenza di Lorenzo Lucca sta inducendo il Napoli all’acquisto di un altro attaccante: Rasmus Højlund. Sarebbe un affare per il club partenopeo e un’occasione persa dal Milan?

“Il Napoli ha dovuto affrettarsi nella ricerca di un altro attaccante a causa dell’improvviso infortunio di Lukaku. (…)

Lucca, ndr), credo che il Napoli non l’abbia acquistato con l’intento di scaricare sulle sue spalle tutta la responsabilità e il peso dell’attacco. (…) Considerata la mole di partite da affrontare, un altro attaccante andrebbe preso e direi che la scelta di Højlund non sarebbe affatto casuale, perché è un calciatore che conosce il nostro campionato e ha già dimostrato di avere buone qualità quando era all’Atalanta. (…) Non va dimenticato che ha soltanto 22 anni, ma ha già fatto delle esperienze importanti, per cui ha tutta la possibilità di riscattarsi con il lavoro di Conte e diventare ancora più forte. (…) Se il Napoli riuscirà a prenderlo, farà senz’altro una grande scelta. Per quanto riguarda Lorenzo (, ndr), credo che ilnon l’abbia acquistato con l’intento di scaricare sulle sue spalle tutta la responsabilità e il peso dell’attacco. (…) Considerata la mole di partite da affrontare, un altro attaccante andrebbe preso e direi che la scelta dinon sarebbe affatto casuale, perché è un calciatore che conosce il nostro campionato e ha già dimostrato di avere buone qualità quando era all’Atalanta. (…) Non va dimenticato che ha soltanto 22 anni, ma ha già fatto delle esperienze importanti, per cui ha tutta la possibilità di riscattarsi con il lavoro di Conte e diventare ancora più forte. (…) Se ilriuscirà a prenderlo, farà senz’altro una grande scelta. Le prime quattro al termine dell’attuale campionato, secondo Massimo Paganin?

“Il Napoli resta la favorita, perché si è rinforzata e ha il vantaggio di aver mantenuto lo stesso allenatore, mentre Inter, Milan e Roma hanno cominciato daccapo. (…) Dico il Napoli davanti, poi Juventus, Inter, Milan e Roma che si contenderanno i posti per la Champions League”.