NewsIn EvidenzaNapoli

Nazionale Under 21, Marianucci tra gli azzurrini del CT Baldini

By Giovanni Esposito
0

Luca Marianucci è stato convocato dal CT Silvio Baldini per le sfide che la Nazionale Under 21 disputerà le gare con Montenegro e Macendonia del Nord in programma i prossimi 5 e 9 settembre e valide per le qualificazioni ad Euro 2027. Di seguito i 25 giocatori che vestiranno la maglia azzurra:

 

Factory della Comunicazione

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Diego Mascardi (Spezia), Edoardo Motta (Reggiana), Lapo Nava (Cremonese);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia M’gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Riyad Idrissi (Cagliari), Michael Kayode (Brentford), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Luca Marianucci (Napoli), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Las Palmas), Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Pescara), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Seydou Fini (Genoa), Luca Koleosho (Espanyol), Simone Pafundi (Sampdoria), Antonio Raimondo (Frosinone), Lorenzo Venturino (Genoa).

Potrebbe piacerti anche
News

Piras: “La doppietta a Castellini e quella semifinale di Coppa Italia contro…

News

Luca Di Leonardo: “Cagliari molto più propositivo quest’anno, col Napoli tenterà di…

News

Simone Golia: “Il Napoli è un raggio di sole di questo campionato: ha fatto vedere a…

News

Il Mattino- Elmas in arrivo a Napoli, domani le visite

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.