Napoli, sprint finale di mercato: Hojlund ed Elmas, ultimi colpi prima del gong

Il Napoli ha chiuso due operazioni decisive: Hojlund, in arrivo dal Manchester United per un prestito con circa 5 milioni subito e un riscatto legato ai risultati, e il ritorno di Eljif Elmas, richiesto da Conte, con un prestito da 2,5 milioni e possibilità di riscatto attorno ai 16-17 milioni. Entrambi sono attesi a Napoli per visite e ambientamento, anche se servirà tempo per inserirli. Intanto, il mercato degli azzurri potrebbe non essere finito: Manna valuta altre mosse nelle ultime 48 ore, soprattutto in Premier. In uscita, Cheddira e Zanoli verso Udine. Le scelte influiranno sulle liste Serie A e Champions, che dovranno essere definite entro il 2 settembre.

