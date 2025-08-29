Marolda: “Napoli ancora in costruzione, Hojlund rinforzo decisivo. Champions? Quarti già un grande traguardo”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista: “Ho ritrovato un Napoli ancora in costruzione, che deve maturare su certi aspetti tattici. Conte sta cercando un abito iniziale, ma sa bene che può fare leva su un gioco molto flessibile. Può essere un vantaggio ora, ma contro le big potrebbe essere uno svantaggio non avere punti fermi. Il 4-2-3-1 alle spalle della punta può essere un’idea, con tutti gli altri poi a centrocampo. Hojlund? È fondamentale chiudere, il Napoli non può partire senza Lukaku e col solo Lucca. Sarebbe impensabile con questo calendario. Serve un giocatore affidabile e che abbia subito impatto. Hojlund mi sembra rispondere a questo identikit. Ha ottime prospettive, ha ancora un’età molto giovane. Darà un’arma in più a Conte, che con lui può attaccare anche la profondità. Non è un goleador puro, ma potenzialmente ce l’ha. A 4-5 giorni dalla fine del mercato, non c’è molta scelta e lui è uno dei migliori. Champions? Il Napoli ha le qualità per fare strada anche in Europa. Andare ai quarti sarebbe già un grandissimo salto in avanti, il resto è tutto grasso che cola. Il Napoli ha speso tanto per rifare la panchina, con Elmas e Hojlund il voto al mercato è sicuramente alto. Per questo mi aspetto tanto in Europa, perché ora i giocatori ci sono e si può far ruotare la rosa. L’unica pecca è non aver chiuso il mercato prima dei giorni finali, perché se manchi ora un obiettivo poi dovremo sentire Conte in conferenza definire la squadra come incompleta”.

Factory della Comunicazione