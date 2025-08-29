xr:d:DAEgyHqjzUw:5566,j:48435786097,t:23030909
NewsCalcioNapoli

Maradona sold out: Napoli-Cagliari accende lo stadio e il turismo calcistico

By Emanuela Menna
Domani sera lo stadio Maradona riaprirà per la nuova stagione con il match Napoli-Cagliari, primo avversario come nell’ultima giornata dello scorso campionato, chiuso con la festa scudetto. Ventiquattromila abbonamenti già esauriti, biglietti polverizzati e decimo sold out consecutivo nello stadio da 54.726 posti. L’attesa riapertura del terzo anello aumenterà la capienza, ma la domanda resta altissima. Il turismo calcistico continua a crescere: non solo tifosi avversari, ma anche gruppi dall’estero attratti dalle stelle azzurre. Dopo i georgiani per Kvaratskhelia, ora arrivano argentini legati a Maradona, scozzesi per McTominay (“McFratm”), belgi per De Bruyne e olandesi per Beuckema e Lang. Napoli si conferma così capitale calcistica internazionale.

