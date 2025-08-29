NewsIn EvidenzaNapoli

Luca Di Leonardo: “Cagliari molto più propositivo quest’anno, col Napoli tenterà di giocarsi la partita”

By Giovanni Esposito
Luca Di Leonardo, giornalista di Centotrentuno, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’. Di seguito il suo intervento.

 “Pisacane in conferenza stampa è stato abbastanza chiaro: andare a Napoli per giocarci la partita senza paura e poi vedere cosa succede. Il Cagliari con Nicola si copriva di più per poi cercare di trovare il gol di vantaggio e di difenderlo fino alla fine. Con Pisacane, invece, tutti devono essere protagonisti dell’azione. Il Cagliari cerca di trattenere palla, questa è la grande novità rispetto all’anno scorso. Il secondo cambiamento è sicuramente il passaggio ad una difesa a quattro. Contro il Napoli mi aspetto più o meno la stessa formazione vista contro la Fiorentina. Il Cagliari deve prendere assolutamente un difensore centrale. In attacco sarebbe coperto, ma ha bisogno di un bomber per sostituire Piccoli”.

