Soccer Football - Serie A - Napoli v Fiorentina - Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy - May 7, 2023 Napoli fans celebrate after the match REUTERS/Ciro De Luca La festa dei tifosi napoletani per lo scudetto allo stadio Maradona domenica scorsa. L’intera città è stata invasa dall’euforia a motivo del successo sportivo Reuters
La passione dei tifosi guida il Napoli verso nuove sfide

By Emanuela Menna
La notte dello stadio pieno riporta le emozioni del quarto scudetto, dai gol decisivi di McTominay e Lukaku al Cagliari fino alla vittoria all’ultimo minuto contro l’Inter. La squadra ha superato momenti difficili, tra cessioni e infortuni, grazie al sostegno incondizionato dei tifosi, che hanno saputo alleggerire la pressione sui giocatori e sull’allenatore. La nuova stagione inizia con la vittoria sul Sassuolo, con la doppia sfida di difendere lo scudetto e onorare la Champions League. A fine settembre, una delegazione di tifosi argentini parteciperà al “Tour Maradona”, ripercorrendo i luoghi di Diego e assistendo a Napoli-Pisa, dimostrando che l’amore per il club e per il mito di Maradona resta eterno.

