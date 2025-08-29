La passione dei tifosi guida il Napoli verso nuove sfide

La notte dello stadio pieno riporta le emozioni del quarto scudetto, dai gol decisivi di McTominay e Lukaku al Cagliari fino alla vittoria all’ultimo minuto contro l’Inter. La squadra ha superato momenti difficili, tra cessioni e infortuni, grazie al sostegno incondizionato dei tifosi, che hanno saputo alleggerire la pressione sui giocatori e sull’allenatore. La nuova stagione inizia con la vittoria sul Sassuolo, con la doppia sfida di difendere lo scudetto e onorare la Champions League. A fine settembre, una delegazione di tifosi argentini parteciperà al “Tour Maradona”, ripercorrendo i luoghi di Diego e assistendo a Napoli-Pisa, dimostrando che l’amore per il club e per il mito di Maradona resta eterno.

