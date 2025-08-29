xr:d:DAEgyHqjzUw:5566,j:48435786097,t:23030909
Inclusione per i tifosi sordi: il Napoli segue l’esempio di altri club

By Emanuela Menna
Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli punta a favorire l’inclusione dei tifosi sordi allo stadio Diego Armando Maradona, seguendo l’esempio di club come Bologna e Milan. Durante le partite, sui maxi-schermi potrebbero comparire calciatori che comunicano in lingua dei segni o persone che cantano l’inno in LIS, così da far vivere anche ai tifosi non udenti le stesse emozioni del pubblico. A Napoli esiste dal 2020 un gruppo di tifosi sordi, fondato da Gerardo Florini, che conta oltre cento iscritti e che ha partecipato con grande entusiasmo alla festa scudetto del maggio scorso.

