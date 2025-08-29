“Il Napoli sta bene, ad oggi se la giocherebbe”

“Tra le italiane in Champions Napoli e Inter non sono andate benissimo. L’Atalanta oggi è una squadra di cui non ne conosciamo bene l’identità per cui il problema dell’Atalanta è l’Atalanta stessa. Non è andata benissimo poi all’Inter e al Napoli, nettamente meglio alla Juventus che ha pescato la squadra più debole della prima fascia. Per questo dico che la Juve parte con un punto di vantaggio rispetto a Inter e Napoli. De Bruyne ha migliorato il Napoli che col City se la sarebbe giocata anche l’anno scorso. Molto dipenderà dal calendario e dalla condizione in cui si troveranno le squadre italiane quando incontreranno le formazioni europee.

Adesso ad esempio il Napoli sta bene, se incontrasse il Chelsea oggi, ad esempio, se la giocherebbe. Stesso dicasi per l’Inter e per la Juve che sta abbastanza bene. L’Atalanta invece meglio che incontri subito una delle più deboli per avere una partenza più rassicurante.