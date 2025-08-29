“Il Napoli sta bene, ad oggi se la giocherebbe”
A Stile TV nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista. Di seguito le sue dichiarazioni:
“Tra le italiane in Champions Napoli e Inter non sono andate benissimo. L’Atalanta oggi è una squadra di cui non ne conosciamo bene l’identità per cui il problema dell’Atalanta è l’Atalanta stessa. Non è andata benissimo poi all’Inter e al Napoli, nettamente meglio alla Juventus che ha pescato la squadra più debole della prima fascia. Per questo dico che la Juve parte con un punto di vantaggio rispetto a Inter e Napoli. De Bruyne ha migliorato il Napoli che col City se la sarebbe giocata anche l’anno scorso. Molto dipenderà dal calendario e dalla condizione in cui si troveranno le squadre italiane quando incontreranno le formazioni europee.
Adesso ad esempio il Napoli sta bene, se incontrasse il Chelsea oggi, ad esempio, se la giocherebbe. Stesso dicasi per l’Inter e per la Juve che sta abbastanza bene. L’Atalanta invece meglio che incontri subito una delle più deboli per avere una partenza più rassicurante.
Il mercato del Napoli? Ha preso il giocatore più forte: De Bruyne. Poi ha potenziato l’attacco dello scorso anno, peccato per l’infortunio di Lukaku. Lo scorso anno quando mancava Lukaku, la sua assenza era evidente, ora c’è Lucca. Poi il centrocampo azzurro già lo scorso anno era il più forte della serie A, quest’anno ancora di più.
Ad Allegri credo che si debbano dare giocatori più forti di quelli che oggi allena. Mi aspetto che il Milan si rinforzi perché è vero che Allegri rappresenta un vantaggio, ma ha bisogno di giocatori forti altrimenti per lo scudetto non lotta”.