Il Napoli e l’effetto economico dei successi sportivi su Napoli

La stagione 2022-2023, con il terzo scudetto e la partecipazione del Napoli alla Champions League fino ai quarti, ha generato 38 milioni di euro di incassi ai botteghini e un consistente indotto turistico per la città. Tra biglietti, hotel, ristoranti e attività correlate, il flusso di tifosi potrebbe portare quest’anno tra 40 e 50 milioni di euro. Il restyling dello stadio Maradona o la costruzione di un nuovo impianto a Poggioreale, con museo e aree hospitality, potrebbe amplificare l’impatto economico, rendendo lo stadio fruibile tutto l’anno. I successi recenti hanno attirato oltre 500.000 appassionati, con un effetto economico stimato intorno a 165 milioni, e hanno valorizzato anche luoghi simbolo come il Murale di Maradona, consolidando il legame tra calcio e turismo nella città.

